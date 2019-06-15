Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове

15.06.2019 22:31

На минувшей неделе произошло громкое политическое событие. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, декларировавший всегда свою аполитичность, вступил в партию.

И не в какую-нибудь, а в партию бывших регионалов. Бывшие соратники Виктора Януковича, превратившие Украину в огромную корпорацию по откачиванию денег, годами выстраивающие коррупционную систему управления государством, доведшие Украину до Майдана и войны, теперь объединились, и городской голова Мариуполя вступил в их объединенные ряды.

Напомним, что свою предвыборную кампанию Вадим Бойченко вел как самовыдвиженец, подчеркивая свою аполитичность. «Меня выдвигали металлурги и мариупольцы», - говорил он не раз на встречах с избирателями и журналистами.

В принципе, то, что происходило в сессионном зале Мариупольского горсовета последние три года, отражало эту позицию.

До недавнего времени в депутатском корпусе четко прослеживались не три, а четыре фракции: Оппозиционного блока, партий «Наш край» и «Сила людей» и - Метинвеста.

В этой схеме городской голова был на стороне именно этой четвертой, самой многочисленной (среди 54 депутатов Мариупольского городского совета 19 человек непосредственно трудятся на комбинатах холдинга, еще трое работают в структуре Фонда развития Мариуполя, который создавался по инициативе холдинга), хотя и не политической фракции.

И вот все изменилось. Вадим Бойченко больше не аполитичен. Он внесен шестым (а по некоторым данным, пятым) в список объединенной партии Оппозиционный блок. Это проходная часть списка.

Означает это для города вот что: если Оппозиционный блок набирает необходимые для попадания в ВР 5% поддержки избирателей, то Вадим Бойченко становится депутатом Верховной Рады, а там, глядишь, и какое-нибудь министерство возглавить может.

По закону, на период до назначения внеочередных выборов в Мариуполе, обязанности городского головы может выполнять только один человек – секретарь городского совета. Но проблема в том, что наш секретарь, Степан Махсма, тоже внесен в проходную часть списка (он в первой двадцатке), а значит тоже проходит в парламент даже при 5% набранных голосов.

То есть, в случае прохождения объединенного Оппоблока в Раду, Мариуполь останется обезглавленным, практически бесхозным.

Как долго это может продолжаться? Да сколько угодно долго, вплоть до очередных местных выборов. Например, мэр Ирпеня уже пару лет как в бегах. Его обвиняют в масштабной коррупции. Внеочередные выборы в Ирпене должна назначить Верховная Рада, но она почему-то этого не делает. Никто не может предугадать, как наш парламент будет действовать в случае с Мариуполем.

Теоретически, депутаты Мариупольского городского совета могут избрать нового секретаря. Но, думается, вряд ли эта новая кандидатура удовлетворит мариупольцев, особенно их активную часть, в качестве мэра на ближайшие пару лет.

Так что, перспективы не радуют.

Правда, вскоре после объявления о вступлении в партию, пресс-служба Бойченко сообщила, что на самом деле ни в какой парламент городской голова Мариуполя и не собирается.

То есть, выходит, мэр политизируется с единственной целью –поднять рейтинг партии в Мариуполе и, возможно, в регионе. В случае победы Оппоблока на выборах, Бойченко просто снимет свою кандидатуру, чтобы пропустить в парламент тех, кто ниже. Ну или не снимет…

В связи со сложившейся ситуацией возникает очень много вопросов к городскому голове. Мы очень надеялись задать их Вадиму Сергеевичу лично во время обещанной пресс-конференции. Но по каким-то причинам она на этой неделе так и не состоялась.

Поэтому публикуем шесть важных вопросов здесь. В надежде, что Вадим Сергеевич все-таки найдет возможность на них ответить.

1.Не считаете ли вы, Вадим Сергеевич, недостойным откровенно обманывать избирателя - вступать в проходной список партии, не имея при этом никаких планов на большую политику?

2.Кто будет руководить городом, если вы все-таки не станете обманывать своих избирателей и вместе со Степаном Махсмой станете депутатами Верховной Рады?

3.Не стыдно ли вам находиться в одном списке с людьми, по которым идут суды по обвинениям в коррупции? Кроме судов и реальных дел, по таким персонам, как Кернес, Труханов, есть десятки журналистских расследований, вскрывающих схемы на миллионы гривен, украденных у налогоплательщиков. И рядом с этими людьми вы – городской голова, у которого «ветер коррупции» даже не дует?

4.Вы вступили в откровенно пророссийскую партию. Ее лидеры призывают к капитуляции перед Россией во имя мира. Как вы будете смотреть в глаза военным, которые защищают Мариуполь, которые дают вам возможность отстраивать мирный европейский город всего в 20 километрах от линии фронта?

5.Не видите ли вы противоречий между тем, чтобы одной рукой брать у европейцев деньги на обновление городской инфраструктуры, помощь переселенцам и пр., а другой рукой – ставить подпись под декларацией партии, призывающей фактически свернуть европейскую интеграцию?

6.Ну и последнее. После того, как главной политической силой для вас стал Оппозиционный блок, уменьшится ли роль Олега Ляшко в судьбе Мариуполя? Будете ли вы, как и раньше, ездить к нему на встречи и отчитываться о проделанной работе, обсуждать дальнейшие планы по развитию города? Будет ли Олег Ляшко перерезать красные ленточки на всех инфраструктурных объектах, отремонтированных либо построенных в Мариуполе? Или теперь эту святую миссию мы доверим Новинскому? Впрочем, на этот, последний вопрос можете и не отвечать. Какая уж теперь разница...

Анна Романенко.