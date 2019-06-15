Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"

15.06.2019 08:35

Сегодня, около 9. 40, над доменным цехом металлургического комбината распространилось оранжевое облако. "Во время выпуска чугуна произошел выход коксовой мелочи из ствола чугунной лётки", - пояснили в Метинвесте.

Облако достигло таких размеров, что очевидцы испугались и написали об этом в соцсетях.

"Метинвест, АстАнАвись!!!!!", "Аттракцион невиданной щедрости... смертинвест гарантирует, жителям и гостям Мариуполя - качественный автозагар", - отмечали мариупольцы в группе "За экологически чистый Мариуполь, пишет 0629.

В момент выброса и после на место не выезжала передвижная лаборатория "Атмосфера", поэтому зафиксировать были ли превышения ПДК и по каким показателям в Кальмиусском и Центральным районах, не установлено.

Данный выброс бурого дыма произошел в связи с отсутствием на доменной печи фильтров. В пресс-службе компании "Метинвест" заявили, что во время выпуска чугуна произошел выход коксовой мелочи из ствола чугунной лётки.

"При ведении технологического процесса периодически происходит самоочищение горна доменной печи от накопившейся коксовой мелочи. Выход коксовой мелочи из летки сопровождается кратковременным выходом бурого дыма, который не может быть подавлен за счет существующей системы пылеподавления азотом",- объяснили в пресс-службе, добавив, что предприятие работает в штатном режиме

Чтобы такой выброс не повторялся, на комбинате увеличили дозировку материалов для промывки горна печи.

В 2019 на комбинате намерены установить современный аспирационные фильтры для литейного двора и подбункерной эстакады доменной печи №3, после чего случаи выбросов бурого дыма на предприятии пообещали исключить.

Как выяснилось, по данному проекту в ПГТУ в начале июня прошли общественные слушания.

Напомним, реконструкция газоочистного оборудования доменной печи №3 являлась одним из трех вопросов, которые рассматривались. Обсуждали и другие экологические мероприятия: реконструкции газоочистки миксерного отделения ККЦ (кислородно-конвертерного цеха) и газоочистного тракта конвертера №3 в ККЦ.