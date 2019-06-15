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Архив - Донецкая область

Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери

15.06.2019 11:20
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Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери

Бойцы ВСУ ликвидировали пятерых разведчиков оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет inforesist.
Обстрелы украинских позиций не прекращаются ни на один день. Процессом руководит командование «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ». Так, выполняя приказ одной из мотострелковых бригад «2-го АК» («ЛНР»), боевики спровоцировали бой с военнослужащими ООС. Результат – у врага 5 трупов. Чтобы спрятать своих жертв, их отвезли в местный морг в гражданской одежде и без документов.



Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, морг, боевики
 
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