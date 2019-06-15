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Президент Украины посетил в Мариуполе меткомбинат им. Ильича
Мариуполь посетил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования пятилетия освобождения города от незаконных вооруженных формирований, пишет mrpl.city.
Гарант Конституции в сопровождении официальных лиц и руководства компании Группы Метинвест прибыл на ММК им. Ильича с экскурсией на современный комплексе МНЛЗ № 4.
Комплекс МНЛЗ № 4 разработан с учетом новейших технологий с соблюдением европейских экологических стандартов. Он позволит увеличить мощность ММК им. Ильича по выплавке стали почти на 40%. Современное оборудование МНЛЗ даст возможность металлургам повысить энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента.
Напомним, что сегодня город отмечает День освобождения от оккупантов масштабным фестивалем «Свободный Мариуполь».
Теги: Донбасс, Мариуполь, ММК им. Ильича, Зеленский
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- В Мариуполе на меткомбинате произошел мощный выброс17:45
- В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина17:13
- Боевики разбомбили в Марьинке дом с семьей из 7 человек. ВИДЕО16:46
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