Последние новости раздела
- В Мариуполе на меткомбинате произошел мощный выброс17:45
- В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина17:13
- Боевики разбомбили в Марьинке дом с семьей из 7 человек. ВИДЕО16:46
- Боевики «ДНР» размещают вооружение в населенных пунктах Крещатицкое, Покровка и Горловка16:12
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина
15.06.2019 17:13
Во временно оккупированной Ясиноватой, во время пожара в пятиэтажном доме, в одной из квартир погиб местный житель.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Ясиноватой 14 июня 2019 года в квартал Молодежный произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате в квартире на пятом этаже погиб мужчина 1970 года рождения. Также сгорели балконный блок, мебель и вещи, находившиеся в квартире.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, мебель, мужчина, пожар, квартира, гибель, вещи
Читайте также:
- В Мариуполе на меткомбинате произошел мощный выброс17:45
- В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина17:13
- Боевики разбомбили в Марьинке дом с семьей из 7 человек. ВИДЕО16:46
- Боевики «ДНР» размещают вооружение в населенных пунктах Крещатицкое, Покровка и Горловка16:12
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Порошенко в лицо брызнули странной жижей, появились фото атаки: «Противно смотреть»18:00
- В Мариуполе на меткомбинате произошел мощный выброс17:45
- В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина17:13
- Боевики разбомбили в Марьинке дом с семьей из 7 человек. ВИДЕО16:46
- Боевики «ДНР» размещают вооружение в населенных пунктах Крещатицкое, Покровка и Горловка16:12
- "Принудить агрессора к капитуляции", - легендарный комбат ООС "Кунар" поведал, как "приструнить" Россию15:44
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции14:23
- Екс-регіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Оппоблоку"13:58
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции14:23
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса