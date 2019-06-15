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Архив - Донецкая область

В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина

15.06.2019 17:13
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В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина

Во временно оккупированной Ясиноватой, во время пожара в пятиэтажном доме, в одной из квартир погиб местный житель.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Ясиноватой 14 июня 2019 года в квартал Молодежный произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате в квартире на пятом этаже погиб мужчина 1970 года рождения. Также сгорели балконный блок, мебель и вещи, находившиеся в квартире.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, мебель, мужчина, пожар, квартира, гибель, вещи
 
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