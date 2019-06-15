Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе Владимир Зеленский отметил хорошие условия Центра разминирования

15.06.2019 20:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе Владимир Зеленский отметил хорошие условия Центра разминирования

В ходе рабочей поездки Президент Украины Владимир Зеленский, Министр внутренних дел Арсен Аваков с участием городского головы Вадима Бойченко посмотрели на работу нового Центра разминирования ДСНС Украины. Они ознакомились с его оснащением и техникой, сообщает пресс-служба горсовета.
Владимир Зеленский отметил хорошие условия и высокое техническое оборудование Центра. Он предназначен для комплексных задач и пиротехнических работ и подводного разминирования на море и суше. Обеспечен пиротехническими машинами тяжелого и легкого типов, средствами поиска, комплектами дистанционного перемещения и другим. На базе Центра предполагается размещение медико-санитарной части с целью медицинского обеспечения деятельности работников Центра и граждан.
Президент Украины поздравил спасателей и заявил, что перед ними стоит большая ответственность.
Хочу поздравить всю Украину с открытием Центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. На вас лежит огромная ответственность. Спасибо за то, что защищаете наше государство,
заявил Владимир Зеленский.



Теги: Донбасс, Мариуполь, центр, разминирование, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх