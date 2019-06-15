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Архив - Донецкая область

Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки

15.06.2019 09:38
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Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки

14 июня в 20:56 вблизи прифронтового Торецка Донецкой области в шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. Об этом сообщает ГСЧС.
На момент аварии на участке находилось 2 горняка, один смог спастись самостоятельно. Сегодня в 03:15 обнаружили тело второго горняка (1983 г. р.).
Всего в шахте работало 119 горняков. В связи с аварией работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.



Теги: Донбасс, шахта, авария, погибли, Торецк
 
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