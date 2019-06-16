Последние новости раздела
- Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское17:48
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике17:15
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці… 15:52
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал11:50
- Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки» 11:31
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское
16.06.2019 17:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты размещают танки во временно оккупированном населенном пункте Петровское.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«14 июня Наблюдатели видели 2 танка (неустановленного типа) на территории объекта возле н. п. Петровское (65 км к востоку от Донецка)».
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, танки, соцсети, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- "Штаб-квартира" Пушилина в офисном центре украинского нардепа
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков
- Наемница из России "наехала" на жителей Донецка: "Накипело. Вы о**ы в стойле, сидите и молчите"
- Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение
- Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское17:48
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике17:15
- Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения16:32
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці… 15:52
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал11:50
- Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки» 11:31
- "Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс21:19
- Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское17:48
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике17:15
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения16:32
- Украинцы платили «лишнюю» коммуналку: стало известно о большом перерасчете16:10
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці… 15:52
- Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть15:31
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения