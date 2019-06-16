Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ

16.06.2019 09:11

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки НВФ 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранен один военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстреливал позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а также — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции ОС: возле Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого, возле Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцево и Травневого.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, 15 июня одного члена НВФ уничтожили.

С начала текущих суток подразделения НВФ обстреляли позиции Объединенных сил трижды — в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики осуществили два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — в окрестностях Крымского.

С начала суток ранен один военнослужащий.