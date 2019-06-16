«Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря

16.06.2019 13:37

Житель неподконтрольного Украине Донецка в одном из сообществ в социальной сети опубликовали фото рассвета на Донецком море, пишет ДонПресс.

В комментарии к публикации сказано:

«Донецкoe море на рассвете дня»

На фото показан излюбленный дончанами до начала военного конфликта водоем, рядом с которым расположены элитные коттеджные поселки и дачи.