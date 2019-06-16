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«Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря
16.06.2019 13:37
Житель неподконтрольного Украине Донецка в одном из сообществ в социальной сети опубликовали фото рассвета на Донецком море, пишет ДонПресс.
В комментарии к публикации сказано:
«Донецкoe море на рассвете дня»
На фото показан излюбленный дончанами до начала военного конфликта водоем, рядом с которым расположены элитные коттеджные поселки и дачи.
Теги: Донецк, Донбасс, море, фото
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