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Архив - Донецкая область

«Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря

16.06.2019 13:37
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«Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря

Житель неподконтрольного Украине Донецка в одном из сообществ в социальной сети опубликовали фото рассвета на Донецком море, пишет ДонПресс.
В комментарии к публикации сказано:
«Донецкoe море на рассвете дня»
На фото показан излюбленный дончанами до начала военного конфликта водоем, рядом с которым расположены элитные коттеджные поселки и дачи.



Теги: Донецк, Донбасс, море, фото
 
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