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Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки»
16.06.2019 11:31
Так называемый «заместитель начальника «управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие якобы намерены «устроить ряд обстрелов» прифронтовой Авдеевки, пишет ДонПресс.
Так главарь НВФ отметил:
«Противник планирует организовать обстрелы позиций 93 отдельной механизированной бригады в районе н.п. Авдеевка, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируются нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов».
Теги: Донбасс, Авдеевка, обвинение, обстрел, ВСУ, НВФ ОРДО
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