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Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах
Жители «ДНР» продолжают возмущаться катастрофической ситуацией с очередями на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «республики». В соцсетях они отмечают, что обращения в «ведомства» не помогают, на «горячих линиях» им хамят. В итоге, они составили обращения к «главе ДНР» Денису Пушилину и президенту России Владимиру Путину, пишут Донецкие новости.
Автором петиции к Пушилину является жительница Донецка Екатерина Чечетина. Петиция была опубликована вечером 15 июня. За 20 часов ее подписали почти 200 человек, сбор голосов продолжается.
Чечетина отмечает, что не раз оставляла обращение на сайте «главы ДНР» по поводу огромных очередей на всех КПП «ДНР». «К сожалению, ни ответа, ни каких-либо действий с вашей стороны не было», – обратилась жительница к Пушилину.
Но Екатерина не теряет надежды, и составила новую петицию.
В ней она приводит ситуацию на КПП «ДНР» на примере пересечения линии разграничения ее мужем. «Мой муж 11.06.19 поехал в Украину. Выехал из дома в 4:00 утра, приехал на КПП "Еленовка", общая очередь была порядка 100 машин, пропускали по 3 машины в час. Тогда он решил поехать на КПП "Гнутово" – ситуация такая же. С горем пополам, отстояв на жаре под солнцем 6,5 часов, он проехал. Обратно ехал через КПП "Еленовка" перед ним было 70 машин, пропускали по 4 машины каждые 40 мин», – пишет Чечетина в обращении к Пушилину.
«Я звонила на "горячую линию", где на мои претензии к огромным очередям и отвратительной пропускаемости получала один и тот же ответ: "пункт пропуска "Еленовка" работает в штатном режиме". На этой горячей линии даже слушать ничего не стали, просто повторяли одно и тоже», – констатировала она.
Женщина в очередной раз призывает Пушилина решить проблему очередей на КПП «ДНР», акцентируя на отлаженную работу со стороны Украины. «Не оставайтесь в стороне! Сколько можно людей в жару, в холод, в снег, в дождь мариновать в этих очередях?! КПП со стороны Украины работают очень быстро, очередей нет, так почему со стороны ДНР такое творится?! Денис Владимирович, очень вас прошу решите эту проблему!!!!! Крик души!!!», – резюмирует Екатерина.
В обсуждении жители «ДНР» отмечают, что проблема с очередями тянется еще со времен «правления» Александра Захарченко. Как тому много обращений отправляли, так и Пушилину неоднократно писали – но вопрос не решается, а ситуация усугубляется. Многие акцентировали, что нужно «стучаться на самый верх». И дончанин Максим написал обращение на прямую линию президента России Владимира Путина.
«Здравствуйте, я из ДНР. Такую страну нет возможности выбрать в списке, поэтому – Украина», – уточняет Путину дончанин по поводу заполнения формы на сайте.
«Так как вы имеете "немалое" влияние, на положение в ДНР, то и вопрос к вам. Вы инициировали выдачу "российских" паспортов, и люди вроде восприняли это более положительно, чем отрицательно. Однако на месте у нас здесь очень плохая ситуация. Речь идет о блокпостах ДНР (не украинских). При реальной пропускной способности 100 машин в час, они искусственно пропускают 10-15 машин (для получения выгоды с перевозчиков которые платят мзду таможне-погранцам ДНР). Как результат очень много людей не может выехать из ДНР (к родителям, за пенсией, оформить документы, не просто выехать на море)», – описал ситуацию Максим.
Он не исключает, что ситуация накаляется искусственно, «чтобы вернуть Донбасс Украине». «Данное отношение к людям все больше настраивает людей против ДНР, если это ваши политические игры, чтобы вернуть Донбасс Украине – то ладно. В противном случае, пожалуйста, повлияйте на эту ситуацию. Для Вас это всего один звонок, а для сотен тысяч людей жизнь станет намного лучше», – пишет мужчина.
Максим не уверен, что его вопрос попадет в прямой эфир с Путиным, «но надеемся на вашу человеческую реакцию».
Теги: Донбасс, Путин, проблема, блокпост, ДНР, Пушилин, очереди
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