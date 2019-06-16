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Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы
Вчера, 15 июня, в рамках своего визита в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский посетил Мариупольский торговый порт. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», полноценно сопровождать главу государство смогли не все аккредитованные СМИ.
В рамках визита в порт гарант ознакомился с выставкой водолазного снаряжения и оборудования, а затем принял участие в военных учениях на борту поисково-спасательное судна «Капитан Чусов».
Находясь на палубе судна, Владимир Зеленский посмотрел показательные занятия морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования.
По легенде учений, в акватории Азовского моря была обнаружена плавучая мина на расстоянии около двух миль от берега. Специальные катера сформировали периметр безопасности. Одновременно на командный пункт в онлайн режиме поступило изображения с работы беспилотных летательных аппаратов. Водолазы оперативно обезвредили мину.
Впрочем, посмотреть учения вместе с Верховным главнокомандующим удалось далеко не всем представителям СМИ. На борт катера «Капитан Чусов» смогли попасть в основном лишь операторы столичных СМИ. Что касается журналистов Мариуполя, то корреспондентам, фотографам и многим операторам пришлось наблюдать за морскими учениями с берега. На вожделенное судно не смогли пройти даже представители пресс-службы Мариупольского горсовета и порта.
Однако зрелищем учений в акватории Азовского моря в полной мере смогли насладиться отдыхающие на городском пляже. Необычное зрелище с громкими звуками взрывов и выстрелов и также низко летящий над водой вертолет привели людей, загорающих на пляже, в тревогу.
Теги: Донбасс, Мариуполь, море, учения, журналисты, Зеленский
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