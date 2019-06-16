На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал

16.06.2019 11:50

На Донбассе продолжаются тяжелые бои. Гибридная армия России серьезно усилила активность после переговоров в Минске и договоренности о перемирии.

Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

За последние сутки, 15 июня, на Донбассе было зафиксировано аж 21 нарушение гибридной армией РФ режима прекращения огня. Били привычно запрещенной тяжелой артиллерией, в частности, минометами калибра 82 и 120 мм, вооружением БМП, гранатометами и прочим. 13 обстрелов пришлись на зону ответственности группы ООС "Восток". Под огнем врага оказались Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Верхнеторецкое и Пески. Позиции ВСУ в зоне ответственности ОТГ "Север" боевики атаковали 8 раз. Под обстрел попали Станица Луганская, Новолуганское, Крымское, Зайцево и Травневое. К счастью, 15 июня оккупантам не удалось нанести потери бойцам ООС. А вот сами они пожалели об эскалации. По данным разведки, ответным огнем ВСУ ликвидировали одного террориста. Не утихли оккупанты и после полуночи 16 июня. До 7:00 они трижды обстреляли позиции ВСУ у Водяного и Крымского. Один военный был ранен. Такая резкая эскалация оккупанта сразу после переговоров в Минске говорит о том, что России совсем не нужен мир на Донбассе. По всей видимости, очередной режим перемирия будет таким же провальным, как и предыдущие.