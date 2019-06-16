На Донбассе убит боевик "ДНР"

16.06.2019 14:19

На Донбассе ВСУ уничтожили боевика. Об этом сообщат Штаб ООС.

Обстановка в зон боевых действий остается напряженной. Наемники российско-террористических войск 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В Донецкой области боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил: два раза около Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза окраину населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

В районе Новотроицкого террористы били из стрелкового оружия, а у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Трижды позиции ВСУ попали под обстрел около Водяного из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецкого боевики применили станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенного пункта Пески - 82 мм гранатометы.

Обстрелам также подверглись позиции в ране таких населенных пунктов как Станица Луганская, Новолуганское, Крымское, Травневый.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.

По данным разведки 15 июня одного оккупанта было уничтожено.