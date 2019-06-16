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Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
Украинские военные начали зачистку территории после отступления российских оккупантов на Приазовье.
Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.
Воины ВСУ проводят активное инженерное переустройство и дооборудование недавно захваченных вражеских укреплений. Согласно сообщению, российские оккупанты оставили на брошенных позициях многочисленные факты и доказательства собственного присутствия. "Начиная от мешков для земли со штампом "Кубань" и изготовленных в РФ консервов. Кроме того, оккупанты оставили после себя опасное "наследство". Наши воины обезвредили уже более 600 мин различных систем. И продолжают планомерно очищать территорию позиций от взрывоопасных предметов", - отмечается в сообщении. Командующий Операции Объединенных сил лично проверил состояние дел на этом участке линии обороны.
Теги: Россия, Донбасс, армия, оборона, мины, ВСУ, соцсети, зачистка, Приазовье, ООС
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