- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал11:50
- Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки» 11:31
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
- Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы10:11
- «Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»09:27
- Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ09:11
Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
Тактична група Добровольчого Українського Корпусу, за підтримки Збройних сил України, увійшли в місто Донецьк.
Відзначається, що сили ДУК ПС спільно з бійцями ВСУ вже закріпилися в самому місті, повідомляє presentnews
Про це повідомляє боєць Збройних Сил України Сергій Юричко на своїй сторінці в Фейсбук.
Відзначається, що у бойовиків паніка. Місто почали тактовно брати в кільце.
Буквально кілька днів тому ми писали, що донеччанам остогидла війна і більшість городян чекають звільнення від російських найманців.
Зеленський став каталізатором і найпотужнішим стимулом для абсолютної більшості простих жителів Донецька і Луганська.
Жителі тимчасово непідконтрольних територій, які щодня читають наш сайт , повідомляють, що абсолютна більшість людей виступають за повернення Донецька і Луганська додому в Україну.
Ось що говорить один з наших читачів:
«Після того як Зеленський став президентом, абсолютна більшість моїх сусідів, колег по роботі, друзів і знайомих, почали дивитися українське телебачення, читати українські сайти. Ви собі навіть не уявляєте як ми хочемо, щоб Зеленський і нова влада повернула Донецьк і Луганськ до складу України »,
– каже наш співрозмовник, ім’я якого ми не можемо розкрити з міркувань безпеки.
Також він говорить, що зараз в «ДНР» і «ЛНР» рейтинги Зеленського вище ніж у Путіна і що люди розуміють всю складність ситуації:
«Зараз всі розуміють, що Росія використовує нас проти України, але ми не можемо бути вічно використаними« га ## онами в російській грі проти України. Я вважаю, що саме зараз у Зеленського є всі шанси повернути нас додому. Люди ненавидять владу ДНР і ЛНР. Це пройдисвіти і мародери, також більшість дуже негативно початок відноситься до російської політики. «,
– каже співрозмовник EJ .
Співрозмовник вважає, що головним подразником за минулі 5 років був Порошенко:
«Такий ненависті і такого огиди як до Порошенка я не відчував вже давно. Це опудало навмисно провокувала війну щоб заробити грошей і тут все це розуміють »,
– каже співрозмовник.
Слідуючи його словами, в головах простих жителів Донецька і Луганська стався переломний момент.
Теги: Донецк, Донбасс, ВСУ, позиции
- Боевик признался, как расстреливал жителей Донецка и бойцов ВСУ
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Силы АТО дали "ответку" на обвинения в сегодняшнем обстреле Донецка
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- На Донбассе "горячо": в ООС поделились настораживающими новостями с фронта - враг что-то задумал11:50
- Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки» 11:31
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
- Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы10:11
- «Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»09:27
- Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ09:11
- "Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс15:49
- Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть15:31
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Усик "убил" всех плохой новостью: никто не ожидал, что он пойдет на такое13:14
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""