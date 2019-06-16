Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…

16.06.2019 15:52

Тактична група Добровольчого Українського Корпусу, за підтримки Збройних сил України, увійшли в місто Донецьк.

Відзначається, що сили ДУК ПС спільно з бійцями ВСУ вже закріпилися в самому місті, повідомляє presentnews

Про це повідомляє боєць Збройних Сил України Сергій Юричко на своїй сторінці в Фейсбук.

Відзначається, що у бойовиків паніка. Місто почали тактовно брати в кільце.

Буквально кілька днів тому ми писали, що донеччанам остогидла війна і більшість городян чекають звільнення від російських найманців.

Зеленський став каталізатором і найпотужнішим стимулом для абсолютної більшості простих жителів Донецька і Луганська.

Жителі тимчасово непідконтрольних територій, які щодня читають наш сайт , повідомляють, що абсолютна більшість людей виступають за повернення Донецька і Луганська додому в Україну.

Ось що говорить один з наших читачів:

«Після того як Зеленський став президентом, абсолютна більшість моїх сусідів, колег по роботі, друзів і знайомих, почали дивитися українське телебачення, читати українські сайти. Ви собі навіть не уявляєте як ми хочемо, щоб Зеленський і нова влада повернула Донецьк і Луганськ до складу України »,

– каже наш співрозмовник, ім’я якого ми не можемо розкрити з міркувань безпеки.

Також він говорить, що зараз в «ДНР» і «ЛНР» рейтинги Зеленського вище ніж у Путіна і що люди розуміють всю складність ситуації:

«Зараз всі розуміють, що Росія використовує нас проти України, але ми не можемо бути вічно використаними« га ## онами в російській грі проти України. Я вважаю, що саме зараз у Зеленського є всі шанси повернути нас додому. Люди ненавидять владу ДНР і ЛНР. Це пройдисвіти і мародери, також більшість дуже негативно початок відноситься до російської політики. «,

– каже співрозмовник EJ .

Співрозмовник вважає, що головним подразником за минулі 5 років був Порошенко:

«Такий ненависті і такого огиди як до Порошенка я не відчував вже давно. Це опудало навмисно провокувала війну щоб заробити грошей і тут все це розуміють »,

– каже співрозмовник.

Слідуючи його словами, в головах простих жителів Донецька і Луганська стався переломний момент.