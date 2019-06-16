Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

16.06.2019 12:31

Выдача паспортов РФ в ОРДЛО является нарушением ряда международных договоров и фактическим признанием России в том, что она является стороной конфликта.

Об этом заявил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает donpress.com.

Так, эксперт отметил:

«Кремль, приняв решение о выдаче паспортов на Донбассе, нарушил все, что мог в международном праве: фактически признал себя стороной конфликта, резолюцию СБ ООН 2022 (2015) О комплексе мер по имплементации минских договоренностей, ст. 47 4-й Женевской конвенции в части возможности классификации таких действий как лишения жителей оккупированных территорий своего гражданства».