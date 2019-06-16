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Архив - Донецкая область

В очередях на блокпостах «ДНР» за день за медпомощью обратились 71 человек

16.06.2019 08:49
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В очередях на блокпостах «ДНР» за день за медпомощью обратились 71 человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения создают невыносимые условия. Так, за день за медицинской помощью обратились 71 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты создают невыносимые условия для людей, стоящих в очередях для пересечения блокпостов. Люди вынуждены стоять в многочасовых очередях в 30-градусную жару. В результате люди не выдерживают, им становится плохо.
Так, вчера за день на блокпостах г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь) за медицинской помощью обратился 71 человек, всего за помощью в течение суток обратились 984 человека.
Всего же, с начала года за медпомощью на блокпостах обратились 2873 человека.



Теги: Донбасс, жара, блокпост, ДНР, боевики, медпомощь, очереди
 
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