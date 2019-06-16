- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
- Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы10:11
- «Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»09:27
- Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ09:11
- В очередях на блокпостах «ДНР» за день за медпомощью обратились 71 человек08:49
- Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат08:10
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- «Крик души»: жительница ОРДО написала Пушилину петицию из-за очередей на КПП «ДНР» 22:05
- Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки21:41
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев21:18
Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в ходе рабочего визита в Мариуполь освежился в фонтане. Бесшабашный поступок президента вызвал бурную реакцию в Сети, передает "Диалог.UA".
15 июня по случаю 5-й годовщины освобождения Мариуполя от гибридной армии России в город с рабочим визитом прибыл Зеленский. В перерыве между серьезными мероприятиями президент успел порезвиться - побегать вместе с местными детьми по фонтану.
Поступок Зеленского вызвал у украинцев противоречивую реакцию, но никого не оставил равнодушным. Некоторые в восторге от непосредственности президента, другие недовольны его несерьезностью. Вся страна обсуждает, как Зеленский купался в мариупольском фонтане. "Наконец-то президент живой человек, а не робот, который бесконечно повторяет лозунги"; "Круто же! Нормальный дядька, живой"; "Обожаю его!!!" - пишут одни комментаторы. "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало! Это же веселее государственных дел"; "Шел пятый год войны..." "А еще с Яныка ржали когда-то..." - возмущаются другие.
Теги: Донбасс, Мариуполь, фонтан, Зеленский
- Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова
- Метровая змея спасается от жары в фонтане (ФОТО)
- Мариупольцы гуляют по скверу... на могилах
- В Мариуполе проверили пляжи и фонтанчики с питьевой водой
- Фотособытия недели (9 - 15 апреля). Дни доброты для детей и ветеранов
- Мэр Мариуполя разрешил купаться в фонтане
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
- Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы10:11
- «Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»09:27
- Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ09:11
- В очередях на блокпостах «ДНР» за день за медпомощью обратились 71 человек08:49
- Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат08:10
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- «Крик души»: жительница ОРДО написала Пушилину петицию из-за очередей на КПП «ДНР» 22:05
- Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки21:41
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев21:18
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО11:11
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Местных журналистов не пустили: Как в Мариуполе Зеленскому показывали морские взрывы10:11
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- «Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»09:27
- Члены НВФ не снижают числа обстрелов: ранен боец ВСУ09:11
- В очередях на блокпостах «ДНР» за день за медпомощью обратились 71 человек08:49
- В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для проведения парламентских выборов08:32
- Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат08:10
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции14:23
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- Порошенко в лицо брызнули странной жижей, появились фото атаки: «Противно смотреть»
- Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""