Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО

16.06.2019 11:11

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в ходе рабочего визита в Мариуполь освежился в фонтане. Бесшабашный поступок президента вызвал бурную реакцию в Сети, передает "Диалог.UA".

15 июня по случаю 5-й годовщины освобождения Мариуполя от гибридной армии России в город с рабочим визитом прибыл Зеленский. В перерыве между серьезными мероприятиями президент успел порезвиться - побегать вместе с местными детьми по фонтану.

Поступок Зеленского вызвал у украинцев противоречивую реакцию, но никого не оставил равнодушным. Некоторые в восторге от непосредственности президента, другие недовольны его несерьезностью. Вся страна обсуждает, как Зеленский купался в мариупольском фонтане. "Наконец-то президент живой человек, а не робот, который бесконечно повторяет лозунги"; "Круто же! Нормальный дядька, живой"; "Обожаю его!!!" - пишут одни комментаторы. "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало! Это же веселее государственных дел"; "Шел пятый год войны..." "А еще с Яныка ржали когда-то..." - возмущаются другие.