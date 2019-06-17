«Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия

17.06.2019 07:20

Вчера вечером в неподконтрольном Украине Донецке разгорелись сильнейшие бои. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

По словам дончан, таких громких звуков боя они не помнят с 2015 года. Пользователи отмечают, что боевые действия разгорелись в районе ДАП :

«Ну и шо это за х. ня на Вольво-Центре сейчас происходит, испытания нового вохиного оружия? Я такой х… и за 5 лет войны еще не слышал, какие-то тройные залпы порядка 120 мм. и прилеты по ходу чз пару секунд где-то в стороне Авдеевки.»

«Что это за звуки??? Очень мощные хлопки» «Тяжелое (запад гремит (((«

«Донецк.Киевский, залпы со шлейфом, что-то по новому звучит и набирает обороты»

Некоторые пользователи пишут, что тяжелые залпы слышны даже в прифронтовой Марьинке, а также в Пролетарском районе города. В центре города слышны прилеты и улеты:

«Да, Макаронка очень громко слышно (« «Даже в Марьинке слышно» «Бой в стороне аэропорта. Давно такого не было…» «21:35 В районе аэропорта разгорелся бой. Сначала пулеметы, потом подключилось арта. Хорошо слышны очереди и разрывы» «Пролетарка. Слышна работа артиллерии вдалеке. Пока редко» «В центре Донецк слышно прилеты-улеты. Как в 15ом практически»

Источник: https://donpress.com