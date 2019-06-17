В «ДНР» раскрыли имя убийцы Захарченко и «Моторолы»: громкие подробности

17.06.2019 11:48

В так называемой «Донецкой народной республике» рассказали, кто убил экс-главаря непризнанной республики Александра Захарченко. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», согласно которому это – сотрудник украинских спецслужб Сергей Моторин.



«В том числе, можно отметить Сергея Моторина, который, кстати, является выходцем с Донбасса, ранее проходившем службу в Славянске. Сейчас он является помощником начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко», — сообщается в сюжете.



Напомним, что ранее главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин уже утверждал, что следствию удалось установить организаторов, исполнителей и заказчиков убийства прежнего руководителя «республики» Александра Захарченко. Ранее боевики «ДНР» утверждали, что причастным к убийству Захарченко является агент Службы безопасности Украины.