Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» раскрыли имя убийцы Захарченко и «Моторолы»: громкие подробности

17.06.2019 11:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» раскрыли имя убийцы Захарченко и «Моторолы»: громкие подробности

В так называемой «Донецкой народной республике» рассказали, кто убил экс-главаря непризнанной республики Александра Захарченко. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», согласно которому это – сотрудник украинских спецслужб Сергей Моторин.

«В том числе, можно отметить Сергея Моторина, который, кстати, является выходцем с Донбасса, ранее проходившем службу в Славянске. Сейчас он является помощником начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко», — сообщается в сюжете.

Напомним, что ранее главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин уже утверждал, что следствию удалось установить организаторов, исполнителей и заказчиков убийства прежнего руководителя «республики» Александра Захарченко. Ранее боевики «ДНР» утверждали, что причастным к убийству Захарченко является агент Службы безопасности Украины.



Теги: Донбасс, ДНР, убийцы, Захарченко, боевик Моторола, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх