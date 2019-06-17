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В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
Новое обострение в Донецке началось еще с вечера 16 июня. Боевые действия прекратились только за полночь.
Но с утра 17 июня начались опять. В соцсетях жители Донецка пишут, что в город, по всей видимости, ночью зашла колонна российских танков, так как с утра многие заметили характерные следы техники на асфальте, сообщает "Диалог.UA". "Что происходит, и к чему нам готовится", "Начинается какая-то непонятная заваруха, страшно", - пишут дончане в соцсетях. По их словам, примерно в 4:00 мощные обстрелы боевиков были слышны в районе аэропорта Донецка, Спартака.
Террористы атаковали также на северном направлении.
При этом очевидцы отмечали, что неспокойная обстановка в Донецке и его окрестностях наблюдается уже несколько дней подряд. По состоянию на 15:00 17 июня в Донецке пока тихо. "04:50—05:00 Танки.
Після поодинокі мінуса — це те, що чув, хоча люди кажуть, що з четвертої дві с половиною години ор***ни х***чили р-н Volvo-ДАП-ЯБП. Без відповіді", - комментируют проихсодящее жители Донецка. "4:00 Начинаются бахи. Уходит двойками", - пишут в социальных сетях. Ранее стало известно о провале на оккупированном Донбассе очередной аферы Путина.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, танк, ДНР
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