Бойцы Вооруженных сил Украины начали активную стадию зачистки территории после отступления оккупационных сил с территории Приазовья. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Украины активно проводят инженерное переустройство и дооборудование в недавно захваченных вражеских укреплениях. По имеющейся информации, российско-оккупационные войска оставили на брошенных позициях многочисленные факты и доказательства того, что они на самом деле там присутствовали.

В сообщении говорится следующее: «Начиная от мешков для земли со штампом «Кубань» и изготовленных в России консервов. Помимо того, оккупационные войска также оставили после себя, спасаясь бегством, весьма опасные предметы. Украинские защитники обезвредили уже порядка 600 мин различных систем. Они планомерно продолжают очищать территорию позиций от взрывоопасных предметов».

Командующий ООС лично проверил состояние дел на данном участке территории.

Источник: https://from-ua.com