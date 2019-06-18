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Боевики устроили под Донецком адский бой: "Прилеты сильные, ДАП грохочет, все вокруг ходуном ходит"
Под оккупированным Донецком опять неспокойно. Террористы начинают "поливать" огнем с наступлением сумерек, звуки боев дончане слышат и далеко за полночь. В соцсетях дончане пишут, что оккупанты Донецка пускают в ход не только стрелковое оружие, но и тяжелое, что запрещено Минском. Но при этом боевики обвиняют в нарушении перемирия именно ВСУ и говорят, что силы ООС пускают против "ДНР" запрещенный калибр, сообщает "Диалог.UA".
Вечером 17 июня террористы пустили вход гранатометы, пулеметы, ЗУ, минометы. Обстрелы были настолько сильными, что их слышали не только жители Донецка, но и близлежащих территорий. При этом по данным из соцсетей, оккупанты атаковали силы ООС вблизи прифронтовой Авдеевки, а также в районе Марьинки. Очевидцы констатировали, что не прекращаются взрывы в районе ДАПа, и подчеркивали, что готовятся к тяжелой и адской ночи. Также сообщалось и о сильном взрыве в оккупированной Горловке, однако пользователи таки не смогли понять, что возле Дома быта произошло на самом деле. "Авдеевка На ю-востоке за городом три прилета (мины) 21-03", "21:00 росіянська арта з р-ну Лісове. 4 залпи. Схоже, у бік Авдіївки", "Путиловка, Листопрокатчиков больше часа слушает сторону АП-Спартак...временами очень громко", "Уже полным ходом прилетает","Путиловка, не весело, на северо бой", "Трудовские, шумим", - сообщают пользователи в Twitter. "Возле аэропорта слишком громко, три взрыва, что там происходит, уже не один час слушаем", "Прилеты серьезные пошли, не хилые такие", "Мы как на пороховой бочке, "сюрпризы" каждый день", "Как же громко, окна ходуном", "Жутко и страшно", "Интенсивно, к аэропорту пожарки понеслись", "Это просто конец, стены и окна ходуном, война в самом разгаре", - писали поздним вечером 17 июня жители Донецка. По данным на утро 18 июня в окрестностях Донецка пока тихо. "Ад закончился, надолго ли?" "До полуночи очень неспокойно было", "Думали не уснем, тяжелую ночь пережили", - рассказывают жители Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, боевики, обстрелы
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