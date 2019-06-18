Дончане показали «обратную сторону» парка имени Щербакова

18.06.2019 17:22

Кучи мусора, ржавые лодки и битые фонари: жители Донецка показали неприглядную сторону парка Щербакова.

Соответствующее фото было обнародовано в одном из сообществ в соцсети Вконтакте, передает donpress.com.

Знаменитый парк имени Щербакова является любимым местом отдыха дончан и визитной карточкой города. Чаще всего местные жители снимают парк в его лучшем виде. Однако нашлись и те, кто показал его совсем с другой стороны. Авторы фото запечатлели кучи мусора, оставленные отдыхающими — стеклянные и пластиковые бутылки от спиртного, бумагу, пакеты.

В комментариях признают, что все дело в менталитете местного населения и отсутствии воспитания:

«Там всегда такое было! Есть хорошее выражение „чисто не там где метут, а там где не сорят“. Не будьте свиньями, учите детей порядку и уважению к чужому труду»,

«Согласен на 100% менталитет у нас такой! И не изменить его! Только если наказывать сильно. Но кому это нужно! Никому».