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Марьинка содрогнулась от взрыва
18.06.2019 07:41
Около 4 часов подряд в Марьинке (Донецкая область) продолжается достаточно интенсивный обстрел. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет ДонПресс.
По их данным, обстрел начался со стороны Донецка после 19:00.
«Начинается. Ощутимый такой взрыв был. Марьинка», — написал местный житель.
«Уже полным ходом прилетает», — также отмечают очевидцы.
Точной информации о попадании снарядов, а также о возможных повреждениях пока нет.
Теги: Донбасс, Марьинка, взрыв, обстрел
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