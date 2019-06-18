Марьинка содрогнулась от взрыва

18.06.2019 07:41

Около 4 часов подряд в Марьинке (Донецкая область) продолжается достаточно интенсивный обстрел. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет ДонПресс.

По их данным, обстрел начался со стороны Донецка после 19:00.

«Начинается. Ощутимый такой взрыв был. Марьинка», — написал местный житель.

«Уже полным ходом прилетает», — также отмечают очевидцы.

Точной информации о попадании снарядов, а также о возможных повреждениях пока нет.