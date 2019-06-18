Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе

18.06.2019 11:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе

Российско-террористические войска на временно оккупированном Донбассе усиливают провокационные обстрелы позиций ВС Украины из запрещенного оружия.

В течение прошлых суток, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог..UA".

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. Зафиксировано, что террористы девять раз применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование. "На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июня три оккупанта были ранены", - добавили в сообщении штаба ООС.



Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, Минские договоренности, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх