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На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены
За минувшие сутки, 17 июня, на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз – с применением запрещенного минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды ударил по Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, еще два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Лебединского. Талаковка попали под огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а Пищевики обстреляли их крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного боевики трижды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, в Павлополь три раза обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Новоселовка Вторая попала под огонь из автоматических гранатометов. Пески российские наемники обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вблизи Авдеевки велся огонь из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а по Марьинки – из минометов калибра 82 мм. Опытное накрыли огнем из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли Южное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а окраину Крымского – из миномета калибра 82 мм. По Попасной враг ударил из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета. Луганское попало под вражеские обстрелы семь раз: были применены миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По Шумам ударили из стрелкового оружия, а вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраине Новоалександровки попала под огонь из 120 мм миномета, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета. Золотое-4 боевики обстреляли из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июня три оккупанта получили ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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