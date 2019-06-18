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Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу
Сотрудники «спецслужб ДНР» назвали имя организатора убийства «главы республики» Александра Захарченко. Такая информация появилась на российском телеканале, пишет ДонПресс.
В сюжете говорится, что убийцей Захарченко якобы является сотрудник СБУ Сергей Моторин.
Также этому человеку инкриминируют еще одно убийство — Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».
«В частности, можно отметить Сергея Моторина — выходца из Донбасса, который раньше служил в Славянске. В настоящее время он является помощником начальника 5-го Управления ОКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко», — сказано в сообщении.
Никаких доказательств этому авторы сюжета не приводят. Также нет никакой официальной информации о возможной причастности Моторина к убийствам.
Теги: Донбасс, убийство, Захарченко, боевик Моторола
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