Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"

18.06.2019 15:19

Высказывание президента Владимира Зеленского о недопустимости прямых переговоров с сепаратистами "Л/ДНР" разочаровало главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского вести прямой диалог с сепаратистами "республик". По его мнению, такая позиция лидера Украины якобы свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве, передает dialog.ua.

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с "республиками" Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины", - отметил главарь "ДНР".

Кроме того, Пушилин выразил надежду на то, что Зеленский поменяет свою точку зрения: "Я убежден, что когда-нибудь он (Зеленский - ред.) осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен".