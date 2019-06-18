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Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
Высказывание президента Владимира Зеленского о недопустимости прямых переговоров с сепаратистами "Л/ДНР" разочаровало главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского вести прямой диалог с сепаратистами "республик". По его мнению, такая позиция лидера Украины якобы свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве, передает dialog.ua.
"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с "республиками" Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины", - отметил главарь "ДНР".
Кроме того, Пушилин выразил надежду на то, что Зеленский поменяет свою точку зрения: "Я убежден, что когда-нибудь он (Зеленский - ред.) осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен".
Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР, боевики, Порошенко, Пушилин, диалог, Зеленский
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