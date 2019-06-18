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Архив - Донецкая область

В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат

18.06.2019 10:54
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В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат

Во временно оккупированной Горловке и других населенных пунктах в супермаркетах продаются леденцы в виде ручных гранат.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дети на временно оккупированных территориях Донецкой области постоянно подвергаются милитаристской агитации со стороны оккупационных «властей ДНР». Так, в супермаркетах и магазинах временно оккупированной Горловки начали продавать леденцы в виде ручных гранат. Стоит такая конфета 28 рублей.
Жители города возмущены таким навязыванием детям тяги к оружию. Особенно цинично торговля такими леденцами выглядит на фоне недавнего несчастного случая, когда молодому мужчина взрывом оторвало часть головы.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«#Горлівка з приводу вчорашнього «чп» на ставку — нічому вже не дивуємось, як що у Горлівці продаються такі «лєденці х…а» у вигляді гранат… 28 фуфлів і відриває голову… вибачте, як що зачепили мораль віруючих».



Теги: Донбасс, Горловка, магазин, супермаркет, конфеты, ДНР, гранаты, соцсети
 
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