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В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат
Во временно оккупированной Горловке и других населенных пунктах в супермаркетах продаются леденцы в виде ручных гранат.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Дети на временно оккупированных территориях Донецкой области постоянно подвергаются милитаристской агитации со стороны оккупационных «властей ДНР». Так, в супермаркетах и магазинах временно оккупированной Горловки начали продавать леденцы в виде ручных гранат. Стоит такая конфета 28 рублей.
Жители города возмущены таким навязыванием детям тяги к оружию. Особенно цинично торговля такими леденцами выглядит на фоне недавнего несчастного случая, когда молодому мужчина взрывом оторвало часть головы.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«#Горлівка з приводу вчорашнього «чп» на ставку — нічому вже не дивуємось, як що у Горлівці продаються такі «лєденці х…а» у вигляді гранат… 28 фуфлів і відриває голову… вибачте, як що зачепили мораль віруючих».
Теги: Донбасс, Горловка, магазин, супермаркет, конфеты, ДНР, гранаты, соцсети
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