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ВСУ громят российских наемников на Светлодарской дуге: кадры мощного контрудара - ДОТ взлетел на воздух
18.06.2019 17:01
В Интернете опубликованы кадры уничтожения огневой точки боевиков на Светлодарской дуге.
Кадры на своей странице в социальной сети опубликовал волонтер Юрий Москаленко, передает dialog.ua.
Он отметил, что огневая точка боевиков обстреливала украинские позиции, после чего было принято решение уничтожить укрепления выстрелом противотанковой управляемой ракеты.
Согласно доступной информации, в результате удара один наемник был уничтожен, еще двое получили ранения.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети, Светлодарская дуга, ракетный удар
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