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Архив - Донецкая область

Басурин пригласил Зеленского в Донецк

19.06.2019 14:00
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Басурин пригласил Зеленского в Донецк

"Замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс, сообщает Обозреватель.
Такое заявление террорист сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на росТВ с прокремлевской журналисткой, ведущей Ольгой Скабеевой.
"Басурин в студии нашей программы только что заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот решится приехать в Донецк" – написала она после программы в своем Телеграмм-канале.



Теги: Донбасс, Басурин, Зеленский
 
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