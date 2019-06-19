- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте07:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ в ужасе из-за огромных очередей на блокпостах21:49
- Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка19:18
- «Жара, ямы, разбитые фасады»: горловчанин снял на видео улицу Пушкинскую. ВИДЕО18:50
- Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка17:41
- Дончане показали «обратную сторону» парка имени Щербакова17:22
- ВСУ громят российских наемников на Светлодарской дуге: кадры мощного контрудара - ДОТ взлетел на воздух17:01
Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных обстрелах, которые фактически сотрясают город с раннего утра сегодня, 19 июня. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
По их данным, обстрелы продолжались почти всю ночь, а их активизация началась после 23:00 вчера, 17 июня. Затем были короткие паузы, и с 4:00 сегодняшнего дня бои возобновились вновь.
«Донецк Абакумова не спится, с 4 утра слушаем старты минометов в округе», — пишут пользователи.
«Мины. Минус/плюс — 7−9 секунд. Запад Марьинка/Трудовские/Петровка, второй десяток пошел», — сообщил еще один очевидец.
Также дончане сообщают о работе тяжелого вооружения.
«Пара тяжелых минусов, мины перестали», — сообщил комментатор.
Работа тяжелых орудий особенно сильно ощущается в районе Текстильщика.
«Бьют опять тяжелым… Текстиль гремит», — сообщил очевидец.
«Каждые две три минуты лупят вроде похоже как сторона марьинка опять», — добавил другой автор.
«#Донецк сторона Петровки вылет 3−4 сек разрыв», — также пишут пользователи.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
- Конфликт на Донбассе: когда молоко может сделать больше, чем танки (ФОТО)
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Новые данные об обстреле Донецка: повреждены дома, есть раненые
- Ад в ДНР: «Нас выводили из подвала, били, потом приводили обратно»
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте07:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ в ужасе из-за огромных очередей на блокпостах21:49
- В Лисичанске на ходу загорелась маршрутка19:47
- Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка19:18
- «Жара, ямы, разбитые фасады»: горловчанин снял на видео улицу Пушкинскую. ВИДЕО18:50
- Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка17:41
- Дончане показали «обратную сторону» парка имени Щербакова17:22
- «Нормандский формат»: Зеленский обсудил важный вопрос с Штайнмайером10:15
- Блокирование субсидии: кто оказался в зоне риска10:00
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Раскол в партии Порошенко: стало известно кто виноват09:45
- Абитуриентам устроят испытания, можно не успеть: о чем нужно знать при поступлении09:30
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным09:00
- Глава ЦИК рассказала о выборах в Раду, и как на это повлияет решение КСУ08:43
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- Украина предупредила Европу о новой "газовой войне" с Россией08:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные09:34
- Зеленский в Париже рассказал о своей самой главной задаче: "Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день"09:17
- После встречи Зеленского с Макроном Шуфрич пригрозил Украине войной, как в Грузии: "Будем принуждать к миру"08:39
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов