Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение

19.06.2019 09:51

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных обстрелах, которые фактически сотрясают город с раннего утра сегодня, 19 июня. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их данным, обстрелы продолжались почти всю ночь, а их активизация началась после 23:00 вчера, 17 июня. Затем были короткие паузы, и с 4:00 сегодняшнего дня бои возобновились вновь.

«Донецк Абакумова не спится, с 4 утра слушаем старты минометов в округе», — пишут пользователи.

«Мины. Минус/плюс — 7−9 секунд. Запад Марьинка/Трудовские/Петровка, второй десяток пошел», — сообщил еще один очевидец.

Также дончане сообщают о работе тяжелого вооружения.

«Пара тяжелых минусов, мины перестали», — сообщил комментатор.

Работа тяжелых орудий особенно сильно ощущается в районе Текстильщика.

«Бьют опять тяжелым… Текстиль гремит», — сообщил очевидец.

«Каждые две три минуты лупят вроде похоже как сторона марьинка опять», — добавил другой автор.

«#Донецк сторона Петровки вылет 3−4 сек разрыв», — также пишут пользователи.

Источник: https://donpress.com