Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО

19.06.2019 21:00

Киев будет обсуждать вопрос о снятии торговых ограничений с ОРДЛО только после возвращения украинских активов в правовое поле государства. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма по итогам заседания в Минске, передает его пресс-секретарь Дарка Олифер.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ДНР и ЛНР», — отметил Кучма.

Источник: https://donpress.com