«Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»

19.06.2019 19:15

Сегодня стало известно, что один из главарей террористов временно оккупированных районов Донецкой области, а точнее Горловки Иван Приходько, заявляет, что Владимиру Зеленскому придется садиться за стол переговоров с лидерами псевдореспублик «ЛДНР», которые не признает мировое сообщество. Как информирует replyua.net, об этом Приходько рассказал одному из информационных телевизионных каналов террористов.



Таким образом, «мэр» Горловки утверждает, что главари террористических Донецкой и Луганской «народных республик» якобы представляют население оккупированной части Востока украинского государства, а гарант Конституции Украины просто обязан сесть с ними за стол переговоров.



Также Приходько утверждает, что он не верит Владимиру Зеленскому, который, согласно его мнению, не является самостоятельной личностью в политическом мире, но в полной мере зависит от Запада. Один из лидеров донецких террористов также весьма расстроен высказываниями президента Украины Владимира Зеленского, сделанными в адрес боевиков и наемников РФ на Донбассе.