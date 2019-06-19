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Архив - Донецкая область

Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном

19.06.2019 13:18
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Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном

В ночь на сегодня, 19 июня, пророссийские боевики на Донбассе убили одного защитника территориальной целостности Украины, еще один получил ранение.

А 18 июня трое наших военных получили ранение, еще два человека получили боевые травмы. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы ООС в Facebook. В частности, вчера на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз не соблюдали режим прекращения огня, из которых четыре раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Более того, враг также обстреливал представителей ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В том числе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупант 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: район населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 82 мм, окраину Красногоровки обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
 
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