Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания

19.06.2019 16:46

Для получения российских паспортов жителей ОРДО будут доставлять в Ростовскую область от места их проживания. Такое распоряжение сделал главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Сегодня, 19 июня, он поручил руководителю «минтранса» Дмитрию Подлипалову «уделить особое внимание» вопросу переправки людей в Россию.

«Как мы понимаем, количество пассажиров будет увеличиваться. Автобусов должно хватать, они должны соответствовать всем требованиям… Должны забирать людей из тех населенных пунктов, откуда они выезжают: я настаиваю, чтобы это держалось на особом контроле», — заявил Пушилин.

Также он добавил, что необходимо создать резерв транспортных средств на случай неисправностей или «увеличения пассажиропотока».

Источник: https://donpress.com