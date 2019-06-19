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Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания
19.06.2019 16:46
Для получения российских паспортов жителей ОРДО будут доставлять в Ростовскую область от места их проживания. Такое распоряжение сделал главарь «ДНР» Денис Пушилин.
Сегодня, 19 июня, он поручил руководителю «минтранса» Дмитрию Подлипалову «уделить особое внимание» вопросу переправки людей в Россию.
«Как мы понимаем, количество пассажиров будет увеличиваться. Автобусов должно хватать, они должны соответствовать всем требованиям… Должны забирать людей из тех населенных пунктов, откуда они выезжают: я настаиваю, чтобы это держалось на особом контроле», — заявил Пушилин.
Также он добавил, что необходимо создать резерв транспортных средств на случай неисправностей или «увеличения пассажиропотока».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Пушилин, ОРДО
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