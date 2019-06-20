В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ

20.06.2019 16:35

Более 200 жителей неподконтрольной Украине части Донетчины уже получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщили в так называемой «миграционной службе министерства внутренних дел ДНР».

Так, в оккупационном «ведомстве» отметили:

«На сегодняшний день паспорта РФ по упрощенной схеме получили 203 жителя ДНР».

Источник: https://donpress.com