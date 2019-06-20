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Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери
В результате масштабных обстрелов на территории Операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский защитник, а еще один получил ранения, о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-центра штаба ООС.
Так, в обнародованном в среду, 19 июня сообщении говорится, что с начала текущих суток в районе проведения ООС на Востоке украинского государства террористические войска четыре раза обстреляли позиции бойцов ВСУ. В результате один украинский военный погиб, а еще один получил ранения. Кроме того в сообщении отмечается, что представители НВФ Донбасса обстреляли позиции украинцев из пулеметов крупного калибра, стрелкового оружия, а также гранатометов разных систем. В сообщении отмечается: «В результате погиб один украинский военнослужащий. Еще один получил ранение».
Как известно, сегодня ранее мы уже сообщали, что ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе остается непростой, несмотря на достигнутые в Минские конфликтующими сторонами договоренности. Украинские бойцы вынуждены стрелять в ответ на провокации террористических сил, которые поддерживаются российской стороной.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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