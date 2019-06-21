Боевики «ДНР» устанавливают растяжки по дороге к блокпосту «ДНР»

21.06.2019 09:29

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не только минируют территории, но и устанавливают растяжки.

Так, рядом с дорогой ведущей к блокпосту боевиков «ДНР» во временно оккупированной Оленовке замечены растяжки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Наблюдатели впервые видели два провода (по оценке, растяжки), прикрепленных к красному знаку, предупреждающему о минной опасности на разделительной полосе автодороги Н20 примерно в 1,2 км к югу от блокпоста вооруженных формирований в н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка)».