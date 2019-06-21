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Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт
Пересечение линии разграничения на Донбассе для множества мирных людей превращается в пытку. Система пересечения линии разграничения, существующая сейчас, неэффективна. При этом количество людей, которые проходят КПВВ, можно значительно уменьшить. Об этом «Донецким новостям» рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.
«У нас соревнуются две крайности. С одной стороны, идет достаточно жесткая политика по контролю за пересечением линии разграничения… С другой – разрабатываются варианты по строительству глобальных торговых терминалов, центров, где можно продавать товары у линии разграничения (речь идет о гуманитарных логистических центрах на КПВВ, – ред.)», – сообщил Кущ.
«Такие вот противоположенные концепции: жесткого военного контроля и попытки коммерциализировать систему пересечения линии соприкосновения путем создания сервисных услуг», – добавил он.
По словам эксперта, ни тот, ни другой подход не приводят к нужному результату. «Система пересечения линии разграничения, существующая сейчас, неэффективна, т.к. приносит неудобство, прежде всего, обычным людям, нежели способствует контролю за незаконным оборотом товаров, оружия и т.д.», – считает Кущ.
Он отмечает, что для простых людей, «тех самых мирных, которых мы пытаемся реинтегрировать, пересечение пунктов пропуска превращается в пытку».
Эксперт считает, что улучшить процесс пересечения можно – исключив причины, по которым люди вынуждены массово преодолевать КПВВ. В первую очередь, это касается пенсий. Кущ поясняет, что, если разработать на государственном уровне правильный алгоритм (правозащитники давно говорят о необходимости открепить получение пенсии от справки ВПЛ), то количество пересечений линии разграничения уменьшится примерно в 10 раз. «Людям не нужно будет каждые 60 дней совершать "акт пересечения", чтобы подтвердить свою регистрацию в качестве переселенцев, позволяющую получать социальные выплаты», – уверен эксперт.
«Проезжать через КПВВ будут исключительно по семейным или иным обстоятельствам. Давно нужно отбросить неэффективные админпроцедуры, созданные государственным бюрократическим монстром и приведшие к неудобствам для сотен тысяч людей», – добавляет он.
Теги: Донбасс, люди, пытка, линия разграничения
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