Очевидец показал размер автомобильной очереди на КПП в Александровке

21.06.2019 09:47

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») сегодня, 21 июня, собралась большая автомобильная очередь. Фото очереди опубликовал в соцсети очевидец Андрей, пишут Донецкие новости.

Андрей сообщил, что сегодня в 4:45 в очереди до моста стояли около 180 машин.

Также очевидец показал очередь на КПП «ДНР» по состоянию на 7:15 – на въезд на подконтрольную украинским властям территорию, в сторону Курахово.