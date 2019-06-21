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Очевидец показал размер автомобильной очереди на КПП в Александровке
21.06.2019 09:47
На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») сегодня, 21 июня, собралась большая автомобильная очередь. Фото очереди опубликовал в соцсети очевидец Андрей, пишут Донецкие новости.
Андрей сообщил, что сегодня в 4:45 в очереди до моста стояли около 180 машин.
Также очевидец показал очередь на КПП «ДНР» по состоянию на 7:15 – на въезд на подконтрольную украинским властям территорию, в сторону Курахово.
Теги: Донбасс, Александровка, очередь, КПП
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