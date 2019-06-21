Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Снайперы, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой

21.06.2019 07:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Снайперы, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой

На Донбассе боевики не только готовят бронетехнику, но и усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

По его словам, передовые подразделения противника были усилены снайперски группами на Попаснянском и Авдеевском направлениях. Для укрепления своей обороны и быстрого реагирования на изменения в обстановке противник активно применяет мобильные бронегруппы.

"Фиксируются постоянные попытки проникновения мелких групп пехоты противника и ДРГ в полосу обеспечения ОС, а также нейтральную "серую" зону – как с целью разведки, так и проведения обстрелов и вооруженных провокаций. К обеспечению действий ДРГ командование оккупационных формирований привлекает соответствующие огневые средства, включая артиллерийские системы", – сообщает "ИС".

Также нардеп отмечает усиление дополнительными огневыми средствами передовых подразделений боевиков на отдельных участках фронта и проведение инженерного дооборудования позиций.
"В основном речь идет о станковых гранатометах, минометах обоих основных калибров (82 и 120 мм) и крупнокалиберных пулеметах", – подчеркнул говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", боевики устроили "огневой террор" под Авдеевкой. Дмитрий Тымчук рассказывал, что в районе ж/д станция Ясиноватая-2 действует мобильная огневая группа оккупантов, которая регулярно доставляет проблемы.

Также на днях стало известно, что боевики скрыто подтягивают на передовую тяжелое вооружение, а прикрывает эти действия системами радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить возможную разведку ВСУ с воздуха.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, бронетехника, обстрелы, Тымчук, ДРГ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх