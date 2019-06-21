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Архив - Донецкая область

В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор

21.06.2019 11:21
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В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке откроется гипермаркет одежды и обуви, пишет ДонПресс.
Он будет располагаться в ТРЦ «Донецк-Сити». Гипермаркет называется Fabrika. В нем якобы будут продаваться товары в розницу по оптовым ценам.
Открытие запланировано на завтра, 22 Июня. Начало в 11:00.
В день открытия гостям обещают развлекательную программу и розыгрыши с главным призом — телевизором.



Теги: Донецк, Донбасс, подарок, телевизор, гипермаркет
 
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