В Донецке отменяют комендантский час

21.06.2019 10:58

Сегодня, 21 июня, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке не будет действовать комендантский час. Об этом сообщают «местные власти».

Такое решение принято в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях образования, работающих в ОРДО.

Выпускникам в этот вечер будет разрешено гулять.