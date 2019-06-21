В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО

21.06.2019 10:30

Европейский совет может не признать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО.

Об этом сообщается на официальном сайте Евросовета, передает donpress.com.

Согласно опубликованному сообщению, Европейский совет продолжает следить за ситуацией в Донбассе и «готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений».

«Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами», — говорится в сообщении.