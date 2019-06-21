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Архив - Донецкая область

В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО

21.06.2019 10:30
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В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО

Европейский совет может не признать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО.

Об этом сообщается на официальном сайте Евросовета, передает donpress.com.

Согласно опубликованному сообщению, Европейский совет продолжает следить за ситуацией в Донбассе и «готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений».

«Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами», — говорится в сообщении.



Теги: Россия, Донбасс, ЕС, паспорт, ОРДЛО, Минские соглашения
 
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