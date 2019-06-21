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В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО
21.06.2019 10:30
Европейский совет может не признать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО.
Об этом сообщается на официальном сайте Евросовета, передает donpress.com.
Согласно опубликованному сообщению, Европейский совет продолжает следить за ситуацией в Донбассе и «готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений».
«Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами», — говорится в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, ЕС, паспорт, ОРДЛО, Минские соглашения
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