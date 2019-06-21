В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы

21.06.2019 12:32

18 июня в Приморском районе состоялась финальное судебное заседание по делу корректировщика боевиков т.н. "ДНР" Валерия Кирсанова. Его осудили на 9 лет тюремного заключения

Информация об этом есть в реестре судебных решений.

Житель Мариуполя Валерий Кирсанов с позывным "Гаишник" работал на боевиков с 2015 года и сообщал им по телефону сведения о размещении бойцов и техники ВСУ. Эта информация в дальнейшем была использована для нанесения артиллерийских ударов по позициям и блокпостам украинских военных.

На суде отмечалось, что все действия Кирсанов делал осознано, добиваясь изменения Конституционного строя Украины и ее государственных границ путем военной агрессии.

Мариуполец собирал данные о местах дислокации украинских подразделений с помощью телефонных звонков и смс в районе Сартаны, Виноградного, Талаковки, Мирного и других поселков. Он передавал данные для обстрелов и уточнял их результаты. В итоге ВСУ несли потери.

Задержать корректировщика удалось сотрудникам СБУ 24 января. В этот день под огонь "Градов" боевиков попал мкр. "Восточный". Этот обстрел унес жизнь 30 мариупольцев и еще 117 человек получили различные ранения.

При обыске у Кирсанова были найдены патроны, револьвер и граната, которые он хранил у себя дома.

В ходе суда мужчина вину свою не признавал и говорил, что передавал те данные, которые можно без проблем найти в Интернете. Якобы то, что его собеседник является членом т.н. "ДНР" - не знал. Касательно найденного у него оружия Кирсанов пояснил, что пистолет считал антикварным, а гранату - учебной.

Изучив все материалы, в том числе и телефонные звонки, суд признал Валерия Кирсанова виновным по статьям 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 УК Украины (создание незаконного воинского подразделения и хранение оружия). Он был осужден на 9 лет лишения свободы без конфискации имущества.