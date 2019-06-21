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Архив - Донецкая область

В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина

21.06.2019 20:15
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В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина

В Донецкой области в результате обстрела со стороны НВФ получила ранение 66-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
По их данным, 20 июня в 23:00 был обстрелян поселок Чермалык. В результате пострадала жительница поселка, которая получила осколочное ранение левой ключицы.
«Сегодня, 21 июня, наблюдательная группа „Мариуполь“ украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23−2, а также из стрелкового оружия», — сообщили в штабе ООС.
Пострадавшая находится сейчас в городской больнице Мариуполя. Кроме того сообщается, что огнем противника был поврежден жилой дом в этом же населенном пункте по улице Первомайской, 41.



Теги: Донбасс, женщина, ранение, обстрел, Чермалык
 
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